Еврокомиссия определила степени опасности искусственного разума

Сочетать научно-технический прогресс с защитой прав человека. Такой целью преследует Европейская комиссия, представившая свой первый законопроект о развитии и регулировании искусственного интеллекта. ИИ нельзя будет использовать для биометрической идентификации, то есть распознавания людей.

Брюссель хочет, чтобы машины с электронным мозгами заменяли человека на транспорте и производстве. Но им нельзя доверять управление обществом и определение судьбы отдельной личности.

Вице-председатель Еврокомиссии признала, что Искусственному интеллекту ещё предстоит завоевать к себе доверие граждан:

«Предлагаемая нами правовая база не относится к технологию ИИ как к таковой, - сказала Маргрете Вестагер. - Зато мы смотрим на то, для чего и как используется Искусственный интеллект. Мы применяем здесь пропорциональный подход, основанный на одной простой логике: чем выше риск, который конкретное использование ИИ может представлять для нашей жизни, тем строже правила ».

Еврокомиссия хочет установить 4 категории риска для технологий Искусственного интеллекта:

Минимальный: это большинство вариантов применения, не наносящего ущерба. Например, спам-фильтры.

Ограниченный риск представляют, в частности, чат-боты. Переписываясь с ними, граждане должны понимать, что общаются с программами, а не с живыми людьми. .

Условия высокого риска требуют надзора за происходящим со стороны ответственного лица. Нельзя оставлять машине вычисление кредитного рейтинга или кадровые решения - во избежание дискриминации.

Будут запрещены системы, создающие неприемлемый риск, такие как социологический анализ для формирования у правительства отношения к различным группам общества.

Но биометрическая идентификации могут быть разрешена, когда это необходимо для поиска пропавшего ребенка или предотвращения конкретной и неминуемой террористической угрозы.

"Распознавание лица может быть безвредным и полезным, например, чтобы разблокировать телефон, - сказал программист Тома Буэ. - Я это делаю раз сто в день, и это сопряжено с гораздо меньшим риском, чем при использовании в общественных местах для идентификации людей. Так что всегда нужно учитывать контекст и задачи для использования Искусственного Интеллекта"

Пройдут годы, прежде чем это законодательное предложение Брюсселя вступит в силу. Но Евросоюз надеется стать мировым лидером в управлении ИИ, каком он стал в защите личных данных.