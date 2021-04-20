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США

Умер Уолтер Мондейл

 Андрей Позняков
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Уолтер Мондейл выступает на ужине для доноров Демократической партии в Нью-Йорк, 11 октября 1984
Уолтер Мондейл выступает на ужине для доноров Демократической партии в Нью-Йорк, 11 октября 1984   -   Авторское право  AP Photo/Richard Drew, File
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На 94-м году жизни умер бывший вице-президент США Уолтер Мондейл. Известный участник движения за равные гражданские права, борец с дискриминацией и расовой сегрегацией сенатор-демократ в 1977 стал правой рукой избранного президента Джимми Картера.

Мондейла называют одним из наиболее активных вице-президентов в истории США. «Он использовал свой политический талант и целостность личности, чтобы превратить вице-президента в динамичную силу, которая определяет государственную политику», — заявил Джимми Картер. Джо Байден признался, что подходы Мондейла стали для него образцом организации работы Белого дома и примером отношений между главой государства и вице-президентом.