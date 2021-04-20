Умер Уолтер Мондейл

На 94-м году жизни умер бывший вице-президент США Уолтер Мондейл. Известный участник движения за равные гражданские права, борец с дискриминацией и расовой сегрегацией сенатор-демократ в 1977 стал правой рукой избранного президента Джимми Картера.

Мондейла называют одним из наиболее активных вице-президентов в истории США. «Он использовал свой политический талант и целостность личности, чтобы превратить вице-президента в динамичную силу, которая определяет государственную политику», — заявил Джимми Картер. Джо Байден признался, что подходы Мондейла стали для него образцом организации работы Белого дома и примером отношений между главой государства и вице-президентом.