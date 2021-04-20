УЕФА осудила Суперлигу

В швейцарском Монтрё прошел 45-й очередной Конгресс УЕФА, участники которого единогласно осудили создание 12-ю крупнейшими европейскими футбольными клубами закрытой Суперлиги. В заявлении, принятом на конгрессе, говорится, что новое образование «противоречит самой идее европейскости — идее единства, открытости, взаимопомощи и главенства спортивных ценностей». УЕФА и ФИФА обещают не идти ни на какие уступки «сепаратистам».

Президент ФИФА Джанни Инфантино: «Если кто-то решает пойти своим собственным путём, он должен принять все последствия своего решения. Он несёт всю ответственность за свой выбор. В данном случае это означает, что вы либо с нами, либо не с нами».

Президент УЕФА Александр Чеферин: «Одумайтесь, если не из любви к футболу, которой, как мне кажется, у многих из вас нет, а из уважения к тем, кто жертвует собой, чтобы пойти на стадион поддержать свою команду и не хочет, чтобы их мечта умерла. Передумайте ради этих людей».

Идею закрытой лиги для самых сильных и богатых команд поддержали некоторые ведущие клубы из Англии, Испании и Италии. Главой Суперлиги стал президент мадридского «Реала» Флорентино Перес. Ни одна из команд Германии и Франции не поддержала этот проект.