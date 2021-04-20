Суперлига ищет суперзрителя

Запуск футбольной Суперлиги стал возможным, благодаря серьёзной финансовой поддержке. Главным инвестором проекта называют американский холдинг JP Morgan. Сообщается, что он готов выделить 3,5 млрд евро на создание инфраструктуры чемпионата, 12 английских, итальянских и испанских клубов-учредителей должны ежегодно возвращать более 260 млн евро. Потенциальные доходы от проведения Суперлиги оцениваются более чем в 4 млрд, — это прежде всего прибыль от телетрансляций.

Президент клуба «Реал Мадрид» и председатель Суперлиги Флорентино Перес верит, что новый формат оживит интерес к большому футболу аудитории, которая устала от традиционных соревнований:

«15 клубов будут играть друг против друга каждую неделю, это принесет деньги. Это величайшее шоу в мире. Ничего подобного ещё нет. И нет другого вида спорта, который способен объединить 4 миллиарда зрителей, наблюдающих за игрой нескольких команд».

Организаторы турнира ожидают успеха даже при негативном отношении болельщиков в Европе. Ведущий партнёр группы спортивного бизнеса Deloitte Дэн Джонс, между тем, обращает внимание на разницу во времени, которая может сказаться на интересе к турниру на других континентах:

«Как я понимаю, это европейская лига буднего дня, а матчи будут проходит скорее всего по вечерам. А значит, в Азии они будут показаны рано утром, а в Америке — в обеденное время, — и это в рабочие дни. Я на самом деле не понимаю, в чём смысл бизнес-идеи, которая стоит за всем этим».

Если проект всё же получит продолжение, то остаётся важный вопрос: действительно ли матчи с участием звёзд футбола при всех оговорках смогут достаточно сильно заинтересовать традиционных болельщиков и собрать достойную аудиторию.