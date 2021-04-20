Премьер-министр Баварии и лидер Христианско-социального союза Маркус Зёдер поддержал Армина Лашета в качестве единого кандидата на должность федерального канцлера Германии от блока ХДС/ХСС. Зёдер также выдвигал свою кандидатуру на высший правительственный пост:

«Для меня совершенно очевидно, что с одной стороны есть ответственность за нашу страну, из-за которой я выдвигал свою кандидатуру, а с другой стороны есть ответственность за партию. Только единство поможет ей победить. Я позвонил Армину Лашету, чтобы поздравить его, и сказал ему, что ХСС согласен с решением ХДС. Я также предложил ХДС полную поддержку во время кампании, которая обещает быть очень сложной».

Армин Лашет возглавляет Христианско-демократический союз и правительство Северного Рейна — Вестфалии. За его выдвижение в канцлеры проголосовал 31 член правления ХДС, девять голосов были отданы Маркусу Зёдеру, шесть человек воздержались.