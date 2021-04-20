Консерваторы Германии выбрали Лашета

Правление Христианско-демократического союза Ангелы Меркель повторно поддержало нового председателя партии Армина Лашета в качестве кандидата на пост канцлера на сентябрьских парламентских выборах в Германии. Он получил 31 один голос. За его соперника премьер-министра Баварии и главу Христианско-социального союза Маркуса Зёдера проголосовали 10 человек. Еще 6 членов правления воздержались.

Зёдер уже заявил, что готов подчиниться решению правления ХДС. Таким образом напряженная ситуация, возникшая после того как в марте и Зёдер, и Лашет заявили о готовности побороться за первое место в избирательном списке от альянса ХДС/ХСС, завершилась в пользу последнего, который, в частности, выступает за нормализацию отношений между Германией и Россией.

Со своим кандидатом на пост канцлера определились и "Зеленые". Эта роль возложена на сопредседателя партии Анналену Бербок. 40-летняя мать двоих детей, сторонница жесткой позиции в отношениях с Москвой и противница проекта "Северный поток - 2" вполне может стать следующим канцлером Германии. Нынешний, Ангела Меркель, пообещала не выдвигаться на пятый срок.

Опросы показывают, что "Зеленые" идут вторыми в рейтинге популярности, уступая ХДС/ХСС, но опережая социал-демократов.