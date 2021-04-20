За время пандемии Будапешт стал грузовым хабом

Пассажиропоток будапештского аэропорта в первом квартале этого года был почти в два раза меньше года предыдущего, большая часть которого пришлась еще на доковидный период. Но вот грузопоток через аэропорт им. Ференца Листа за истекший период только вырос. В первом квартале 2021 г. он был на более чем 19% выше, чем годом ранее. В первые три месяца года аэропорт принял 39 529 тонн грузов.

«Каждый из этих ящиков с товарами весит около одной тонны, — рассказывает заведующий грузами Будапештского аэропорта Йожеф Кошут. — А у нас здесь всего 40 тысяч таких ящиков. Наш аэропорт принял где-то 1600 грузовых самолетов в первом квартале этого года».

Таким образом первый квартал 2021 г. стал рекордным в истории будапештского аэропрота по объемам перевезенных грузов. Руководство воздушной гавани использовало не занятые пассажирскими самолетами взлётно-посадачные полосы под чартерные грузовые рейсы из и в крупные торговые центры Азии. За прошедшие месяцы Будапешт фактически превратился в крупнейший перевалочный пункт для товаров в Центральной и Восточной Европе.

Йожеф Кошут: «К настоящему времени в Венгрию было привезено 5 млн доз вакцин. И 80% этого груза прибыли в страну через Будапештский аэропорт».

Через этот аэропорт проследовало уже несколько партий вакцины Спутник V из России. Последняя из них — во вторник. По данным статистики, 6% товаров, прибывших в аэропорт в прошлом году, относятся к категории медицинских.