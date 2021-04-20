Евросоюз наращивает вакцинацию

После того, как Европейское агентство лекарственных средств рекомендовало к использованию вакцину от коронавируса американской компании Johnson & Johnson, Брюссель подтвердил своё намерение сделать к середине лета прививки 70% населения ЕС. Еврокомиссар по вопросам юстиции уже не рассчитывает на крупные поставки из Великобритании препарата AstraZeneca.

«Мы стараемся увеличить производственные мощности по всему Евросоюзу, – сказал Дидье Рейндерс. - В первом квартале года нам удалось предоставить странам-членам 100 млн доз, во втором квартале это будет более 300 млн доз. И это число растёт. Возможно, кое-где стало больше логистических проблем, но не для получения доз, а для впрыскивания их гражданам».

Агентство уже одобрило четыре вакцины. При этом Pfizer-BioNTech, в которой используется технология матричной РНК, становится основным поставщиком в Евросоюзе. Эта фармацевтическая компания обещала до 2023 года 1,8 млрд доз.

Изучению подвергаются ещё три препарата против Covid-19, в том числе российский. Правда еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон скептически высказался в отношении скорого допуска в ЕС «Спутника V», указав на недостающие данные.

Во вторник Еврокомиссия также объявила, что предоставит 651 тыс доз в рамках совместных закупок шести странам-партнёрам на Западных Балканах, назвав это примером солидарности и добрососедства. В этом регионе уже распределяют свои вакцины Китай и Россия.