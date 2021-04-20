Еврокомиссия представляет законопроект об Искусственном интеллекте

Искусственный интеллект (ИИ) имеет мало общего с футуристическими изображениями роботов или описаниями в классической научной фантастике. Не имея узнаваемого всеми обличья, он стоит за многими современными технологиями. В эту среду Еврокомиссия представляет свой первый законопроект в области искусственного интеллекта.

Брюссель уже много лет финансирует проекты, использующие ИИ. Один из них - HumanITcare, что можно перевести как "забота информационных технологий о человеке". О том, как электронный мозг помогает наблюдать за пациентам, определить диагноз и проводить лечение, рассказывает создатель этой медицинской платформы Нурия Пастор:

«Искусственный интеллект помогает здесь тем, что на своей платформе он собирает и обрабатывает данные о болезни пациента, и посылает врачу сигналы. Это не только сигналы тревоги, но и сообщения о том, что происходит в организме, как действуют отдельные органы, каково общее состояние. На основе показателей и выводов на этой платформе врач принимает собственное решение".

ИИ позволяет компьютерам анализировать информацию, накапливать опыт, извлекать уроки и выполнять поставленные задачи. Но машина может быть запрограммирована на нарушение прав и свобод. Например, власти КНР пытается использовать Искусственный интеллект для контроля над гражданами.

В Европарламенте опасаются что если доверить ему приём людей на работу, то он может использовать предубеждения своих создателей, например, отбирать кандидатов по признаку пола, расы или возраста. Для испанского социалиста Ибана Гарсиа дель Бланко, главное - чтобы ИИ был гуманным:

"Искусственный интеллект должен иметь гуманоцентричную перспективу. Он всегда должен быть связан с развитием человечества и направлен на то, чтобы блага цивилизации были как можно более справедливо распределены по обществу. С другой стороны, он должен уважать наши основные права".

Но если законодательно ограничить сферы применения ИИ, это можно затормозить прогресс. Специалист по научно-технической этике Оксфордского университета Джон Тасиулас ищет правильный баланс:

"Предостережения против чрезмерного регулирования часто основаны на страхе перед негативными экономическими последствиями - мол, оно препятствует росту. Но важно иметь в виду, что материальное процветание - это только одна из целей. Нужно также заниматься обеспечением прав человека. И часто ради соблюдения этих прав приходится приносить в жертву часть экономического процветания, которое у нас было бы в противном случае ".

Брюссель надеется, что это законодательство об Искусственном интеллекте будет осуществляться так же успешно, как и принятый 5 лет назад Общий регламент защиты персональных данных.