Президент Чада Идрис Деби погиб в бою

Президент Чада Идрис Деби получил пулевое ранение в голову во время сражения между армией и повстанцами на севере страны и скончался в госпитале. Информацию об этом в эфире местного телеканала обнародовал генерал Азем Бермандоа Агуна. По данных местных СМИ, в стране создан переходный военный совет, который возглавил сын главы государства Мухамат.

Деби руководил страной с декабря 1990 года. 11 апреля он переизбрался на шестой президентский срок, набрав более 79% голосов избирателей

В тот же день мятежники из группировки «Фронт за перемены и согласие в Чаде» вторглись в страну со своих военных баз в Ливии. Их наступление на столицу Чада продолжается.