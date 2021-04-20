Пять лет телеканалу Africanews
Africanews отмечает пятилетний юбилей. Панафриканский новостной телеканал, запущенный в 2016 году, - единственный на континенте, который транслирует свои передачи на английском и французском языках. Его аудитория по все миру растёт. Africanews охватывает более 35 миллионов домовладений в 50 с лишним странах.
До недавнего времени эфир вёлся из Пуэнт-Нуара, в республике Конго. Сегодня телеканал вещает из французского Лиона - штаб-квартиры партнёрского телеканала Euronews.
Ойимлое Афокале, журналист Africanews:
"Панафриканский канал, вещающий на английском и французском языках, созданный африканцами, - это нечто новое, именно то, что нужно континенту".
Местный девиз: интересоваться всем, говорить обо всём, вне рамок и ограничений.
Серж Патрик Манку, журналист Africanews:
"Мы работаем в Африке. То есть говорим себе, что там и находимся. И предполагаем, что власти тех или иных стран могут попытаться оказать на нас давление. К счастью, это не так. Мы независимы. До сегодняшнего дня не было подобных случаев. И мы этим гордимся".
16 журналистов трудятся в лионской редакции. А на местах - в разных странах по всей Африке - работают около 40 корреспондентов.
Майкл Одуор, главный редактор Africanews: "Наша уникальность в том, что у каждого - свой бэкграунд, происхождение. Отсюда - больше пользы для аудитории. Мы нацелены на то, чтобы предоставлять информацию с учётом контекста каждого отдельно взятого региона. Чтобы в итоге получилась целостная картина происходящего в Африке, одной большой, единой Африке".
В 2016-м Africanews был признан лучшим из всех запущенных в том году телеканалов. Но пять лет его существования были отмечены и другими важными событиями.
По случаю дня рождения телеканала, журналисты Аfricanews подготовили несколько спецвыпусков и передач с участием интересных гостей, конечно, с профессионализмом и хорошим настроением.