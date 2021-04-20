Пять лет телеканалу Africanews

Africanews отмечает пятилетний юбилей. Панафриканский новостной телеканал, запущенный в 2016 году, - единственный на континенте, который транслирует свои передачи на английском и французском языках. Его аудитория по все миру растёт. Africanews охватывает более 35 миллионов домовладений в 50 с лишним странах.

До недавнего времени эфир вёлся из Пуэнт-Нуара, в республике Конго. Сегодня телеканал вещает из французского Лиона - штаб-квартиры партнёрского телеканала Euronews.

Ойимлое Афокале, журналист Africanews:

"Панафриканский канал, вещающий на английском и французском языках, созданный африканцами, - это нечто новое, именно то, что нужно континенту".

Местный девиз: интересоваться всем, говорить обо всём, вне рамок и ограничений.

"Уже довольно давно существуют средства массовой информации, которые рассказывают об Африке, но скорее о событиях, происходящих в больших странах, откуда приходят важные новости. Мы - журналисты Аfricanews - стараемся сообщать о том, что происходит даже в тех местах, которые принято называть "новостными пустынями". Джерри Фисайо Бэмби журналист Africanews

Серж Патрик Манку, журналист Africanews:

"Мы работаем в Африке. То есть говорим себе, что там и находимся. И предполагаем, что власти тех или иных стран могут попытаться оказать на нас давление. К счастью, это не так. Мы независимы. До сегодняшнего дня не было подобных случаев. И мы этим гордимся".

16 журналистов трудятся в лионской редакции. А на местах - в разных странах по всей Африке - работают около 40 корреспондентов.

Майкл Одуор, главный редактор Africanews: "Наша уникальность в том, что у каждого - свой бэкграунд, происхождение. Отсюда - больше пользы для аудитории. Мы нацелены на то, чтобы предоставлять информацию с учётом контекста каждого отдельно взятого региона. Чтобы в итоге получилась целостная картина происходящего в Африке, одной большой, единой Африке".

В 2016-м Africanews был признан лучшим из всех запущенных в том году телеканалов. Но пять лет его существования были отмечены и другими важными событиями.

"Джордж Веа в 2016 году объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост президента Либерии в эфире Аfricanews, а затем и возглавил страну. Сейф аль-Ислам озвучил обвинения в адрес Николя Саркози в 2018-м. Это было сенсационное интервью корреспондента Аfricanews, растиражированное СМИ всего мира. Мы сопровождали президента ДРК во время его визита в Японию - первой зарубежной поездки в качестве главы государства". Франсуа Шиньяк директор Аfricanews

По случаю дня рождения телеканала, журналисты Аfricanews подготовили несколько спецвыпусков и передач с участием интересных гостей, конечно, с профессионализмом и хорошим настроением.