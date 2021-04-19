Украина объявила о высылке одного российского дипломата - АФП

Украина объявила в понедельник о высылке одного российского дипломата, объявленного "персоной нон грата", сообщает АФП.

"МИД сегодня прислал ноту, в которой советник посольства России в Киеве был объявлен персоной нон грата", - сказал информационному агентству пресс-секретарь министерства Олег Николенко. - "У него есть 72 часа, чтобы покинуть территорию нашей страны".

Решение было принято после задержания российским ФСБ консула Украины в Санкт-Петербурге Александра Сосонюка по обвинению в шпионаже.