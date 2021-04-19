Сицилийцы не верят властям вакцинироваться не хотят

Инициатива "Open Weekend AstraZeneca" позволила сицилийцам в возрасте от 60 до 79 лет без патологий в анамнезе получить вакцину без предварительного бронирования . Результаты были обнадёживающими: в минувшие выходны было зарегистрировано намного больше среднесуточного использования доз, чем в предыдущие дни. Многие приехали на Сицилию из других частей Италии, чтобы пройти вакцинацию.

На Сицилии, в одном из регионов Италии с наименьшим числом привитых от COVID-19 людей, недоверие к властям ставит под угрозу успех кампании по вакцинации. В результате недавно проведённого расследования выяснилось, что в местном отделе здравоохранения данные числа инфицированных подтасовывались и скрывались с тем, чтобы избежать введения жёстких ограничительных мер.

На Сицилии и ранее около 40% населения находилось в стеснённых обстоятельствах; пандемия нанесла сильнейший удар по местной экономике. Профессор Стефания Стефани, возглавляющая Итальянскую ассоциацию микробиологов, говорит:

"Всё произошедшее оказало негативное воздействие на жителей Сицилии. Это решающий момент: я заметила, что они потеряли доверие. Отсутствие доверия - огромная проблема. Важно обеспечить вакцинацию как можно большего числа людей, потому что чем больше людей будет вакцинировано, тем больше предприятий сможет открыться заново".

Но недовольство и разочарование сицилийцев пока только растёт. В Палермо предприниматели вышли на улицы после того, как город был объявлен "красной зоной". Несколько дней назад губернатор региона Нелло Мусумечи заявил, что 80% населения Сицилии отказались от вакцинации AstraZeneca. Мы спросили жителей Катании, как они к этому относятся:

- Я не доверяют тому, как здесь справляются с эпидемией. И в целом ситуация скорее ухудшается, чем улучшается. Я не доверяю вакцинам, и тому, как местные власти вводят и снимают ограничения.

- Когда вы говорите, что не хотите вакцинироваться, вы имеете в виду любую вакцину? или только Астразенка?

- Я не хочу , чтобы мне вкалывали AstraZeneca. Потому что я слышала, что некоторые люди от этого умерли, а другие заболели. Я не верю в её безопасность.

- Мы слышали, что эти данные были изменены, чтобы избежать ограничений, потому что экономический кризис здесь очень глубок. С одной стороны, люди это понимают - но с другой думают, что больше не могут доверять властям. Так что же нам делать? Здесь люди больше ничему не верят.

- Сицилийцы традиционно с большим недоверием относятся к властям. Власти для них не часть жизни, а нечто существующее за её пределами.

Чтобы повысить доверие людей к вакцине AstraZeneca, в эти выходные региональные власти предложили прививку без предварительного бронирования в нескольких центрах по всему региону. Прививка населения имеет решающее значение в одном из беднейших регионов Италии, где экономический ущерб, нанесенный Covid-19 был больше, чем в других частях страны. По данным Eurostat, Сицилия и Кампания являются регионами ЕС с наибольшей долей населения, находящегося у черты бедности.