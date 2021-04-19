Опередить огонь: учёные научились прогнозировать лесные пожары

Могут ли климатические данные помочь снизить распространение лесных пожаров? По словам стратегического аналитика лесных пожаров Марка Кастейну, подземные пожары, которые еще 20 лет назад был немыслимы, - стали реальностью сегодня.

Но перед этим свежие данные Службы по изменению климата "Коперник".

В среднем март стал самым холодным за 5 лет Euronews

В глобальном масштабе март стал самым холодным за пять последних лет, хотя температура по-прежнему была на 0,2 градуса Цельсия выше нового среднего показателя 1991–2020 годов.

Карта температурных аномалий в марте за период 1991-2020 года Euronews

В Европе температуры не были особенно экстремальными, но в других местах были большие колебания. В западной Антарктиде и северной Сибири было более чем на 6 градусов холоднее средних показателей.

В огромной полосе, простирающейся от Аравийского полуострова через Монголию, Китай и восточную часть России – температура поднялась на несколько градусов. Еще одна горячая точка - на архипелаге Шпицберген.

Аномалия протяженности морского льда в марте 2021 г. по сравнению с периодом 1991-2020 годы European Union Copernicus Sentinel-3 imagery processed by DG DEFIS

Мы покажем вам, как это выглядит из космоса, на этой фотографии с одного из спутников Sentinel-3. Эта область открытого синего моря здесь к северу от Шпицбергена в марте обычно покрывается морским льдом.

Этот показатель за март отмечен в графике с данными с 1979 года, показывающими общее сокращение арктического морского льда.

Как спрогнозировать лесные пожары?

Мы знаем, что по мере того, как планета нагревается, в некоторых областях возрастает риск лесных пожаров, которые приводят к гибели людей и уничтожению имущества.

Чтобы лучше управлять этим риском, пожарные и ученые-климатологи сейчас вместе работают над новой интеллектуальной системой прогнозирования. С ними мы встретились в Испании.

Пламя, окрасившее в черный склон недалеко от Таррагоны, - пример нового вида лесных пожаров, которые теперь разгораются сильнее, распространяются быстрее и могут жить под землей неделями.

Каталонский эксперт по пожарам Марк Кастейну говорит, что теперь пожары постоянно возобновляются:

Огонь продолжает жить в почве, в корнях и может разгораться снова. И это происходило здесь примерно одиннадцать раз за последние три недели. Это наглядный пример изменений, которые претерпел наш режим пожаров в последние годы Марк Кастейну эксперт по пожарам

Изменения отчасти связаны с более теплым климатом. Зимы не такие холодные, бывают более продолжительные засушливые периоды. Другой фактор - неэффективное лесопользование.

Цель Марка - опередить огонь, поэтому сейчас он работает над новой системой прогнозирования пожаров вместе с экспертом по рискам изменения климата Лайей Ромеро:

Работа с пожарными, для которых это повседневная работа, и понимание поведения при пожаре с их точки зрения, дает нам больше практических знаний, чтобы выйти за рамки теоретической модели и действительно использовать все имеющиеся у нас данные Лайя Ромеро эксперт по рискам изменения климата

Барселонская компания Лайи использует искусственный интеллект для включения огромного количества данных в новую систему прогнозирования лесных пожаров.

Данные включают в себя информацию о растительном покрове, топографии, осадках, температуре, а также долгосрочное моделирование климата - и один ключевой новый фактор, который должен иметь большое значение - карты влажности почвы.

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Засуха - это хронический риск, это риск, который имеет инерцию и накапливается, и, если сегодня дождь прекратится, это не означает, что наступает засуха. Нужно изучить, что происходило в прошлом, влажность почвы – это идеальный индикатор, позволяющий предвидеть вероятность возгорания через один, два или три месяца Лайя Ромеро эксперт по рискам изменения климата

Возможность увидеть, какие районы подвержены риску пожаров за несколько месяцев вперед, поможет пожарным принять превентивные меры и безопасно и эффективно использовать свои ограниченные ресурсы.

Пожары никуда не исчезнут, но, по крайней мере, ущерб, который они наносят, можно ограничить:

Мы должны быть умнее и понимать, что процесса изменения климата не избежать. Мы должны позаботиться о другой стороне этого процесса, о богатстве биоразнообразия, не потеряв его Марк Кастейну эксперт по лесным пожарам

Ознакомиться со всеми данными и посмотреть наши дискуссии на YouTube в прямом эфире с Лайей Ромеро, Бертраном Пиккаром и другими экспертами в области климата вы можете на странице программы "Климат сегодня".