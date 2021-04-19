Опередить огонь: учёные научились прогнозировать лесные пожары

Могут ли климатические данные помочь снизить распространение лесных пожаров? По словам стратегического аналитика лесных пожаров Марка Кастейну, подземные пожары, которые еще 20 лет назад был немыслимы, - стали реальностью сегодня.
Но перед этим свежие данные Службы по изменению климата "Коперник".
В глобальном масштабе март стал самым холодным за пять последних лет, хотя температура по-прежнему была на 0,2 градуса Цельсия выше нового среднего показателя 1991–2020 годов.
В Европе температуры не были особенно экстремальными, но в других местах были большие колебания. В западной Антарктиде и северной Сибири было более чем на 6 градусов холоднее средних показателей.
В огромной полосе, простирающейся от Аравийского полуострова через Монголию, Китай и восточную часть России – температура поднялась на несколько градусов. Еще одна горячая точка - на архипелаге Шпицберген.
Мы покажем вам, как это выглядит из космоса, на этой фотографии с одного из спутников Sentinel-3. Эта область открытого синего моря здесь к северу от Шпицбергена в марте обычно покрывается морским льдом.
Этот показатель за март отмечен в графике с данными с 1979 года, показывающими общее сокращение арктического морского льда.
Как спрогнозировать лесные пожары?
Мы знаем, что по мере того, как планета нагревается, в некоторых областях возрастает риск лесных пожаров, которые приводят к гибели людей и уничтожению имущества.
Чтобы лучше управлять этим риском, пожарные и ученые-климатологи сейчас вместе работают над новой интеллектуальной системой прогнозирования. С ними мы встретились в Испании.
Пламя, окрасившее в черный склон недалеко от Таррагоны, - пример нового вида лесных пожаров, которые теперь разгораются сильнее, распространяются быстрее и могут жить под землей неделями.
Каталонский эксперт по пожарам Марк Кастейну говорит, что теперь пожары постоянно возобновляются:
Изменения отчасти связаны с более теплым климатом. Зимы не такие холодные, бывают более продолжительные засушливые периоды. Другой фактор - неэффективное лесопользование.
Цель Марка - опередить огонь, поэтому сейчас он работает над новой системой прогнозирования пожаров вместе с экспертом по рискам изменения климата Лайей Ромеро:
Барселонская компания Лайи использует искусственный интеллект для включения огромного количества данных в новую систему прогнозирования лесных пожаров.
Данные включают в себя информацию о растительном покрове, топографии, осадках, температуре, а также долгосрочное моделирование климата - и один ключевой новый фактор, который должен иметь большое значение - карты влажности почвы.
Возможность увидеть, какие районы подвержены риску пожаров за несколько месяцев вперед, поможет пожарным принять превентивные меры и безопасно и эффективно использовать свои ограниченные ресурсы.
Пожары никуда не исчезнут, но, по крайней мере, ущерб, который они наносят, можно ограничить:
Ознакомиться со всеми данными и посмотреть наши дискуссии на YouTube в прямом эфире с Лайей Ромеро, Бертраном Пиккаром и другими экспертами в области климата вы можете на странице программы "Климат сегодня".