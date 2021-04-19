Открылся цифровой форум Конференции о будущем Европы

Программа Конференции о будущем Европы получила одобрение политических кругов Союза и обрела теперь цифровую платформу, где её смогут обсуждать граждане. Этот сайт в интернете доступен на 24 официальных языках ЕС, чтобы каждый имел возможность поделиться своим видением.

"Кто-то выразит скептическое мнения о Союзе – лично я надеюсь, что таких не будет слишком много, - сказал либеральный евродепутат из Бельгии Ги Верхофстадт. - Наверняка будут и другие. Большим новшеством это платформы будет множество и разнообразие идей, чтобы их там дебатировать. Это будет не одна дискуссия, их будет несколько, может быть, сотни обсуждений будут идти одновременно».

Открытие платформы приветствовали три европейских института власти - Парламент, Комиссия и Совет. Однако у профессора Департамента политических исследований Колледжа Европы этот форум вызывает сомнение:

"Институты могут опасаться того, что цифровая платформа произведёт для самой Конференции о будущем Европы предложения о масштабной реформе союзных договоров, - сказал Оливье Коста. – В результате их осуществления какие-то институты могут приобрести больше власти или потерять её часть. Поэтому главные учреждения, вероятно, пытаются не допустить, чтобы это мероприятие было слишком разрушительным, и предпочтут вернуться к традиционной логике переговоров".

Начало Конференции было отложено на год из-за пандемии коронавируса, и её расписание пришлось уплотнить. Выводы будет сделаны весной следующего года. Поэтому у граждан остается мало времени для участия в определении новой траектории европейского проекта.