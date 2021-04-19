Памятники эпохи крестовых походов на Кипре

Кипр зовёт западных туристов, напоминая им о своем богатом историческом наследии, оставшемся от эпохи крестовых походов.

В конце XII в. остров был захвачен королем Ричардом Львиное Сердце, который отдал его на разграбление своему войску, а затем продал его сначала рыцарскому Ордену Тамплиеров, а затем бывшему иерусалимскому королю Ги Лузинянскому. Крестоносцы владели Кипром почти до конца XV-го века, когда они уступили его венецианцам.

О крестоносном периоде в истории острова свидетельствуют развалины рыцарских замков. В одном из них, по преданию, король Ричард сыграл свою свадьбу. Он расположен в городе Лимасол. Сейчас в нём располагается Музей византийских и средневековых древностей.

«Архитектура замка великолепна, — объясняет археолог Елена Стилиану. — Здесь можно увидеть и готические элементы, и османские. Это отражает разнообразие истории острова и Лимасола в особенности».

Еще одна достопримечательность, дожидающаяся возвращения на Кипр туристов, — замок Колосси, в котором одно время проживал великий магистр Ордена Госпитальеров.