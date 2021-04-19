"На самом деле, этот переворот мифический"

Спецслужбы Беларуси и России объявили о раскрытии заговора c целью свергнуть Александра Лукашенко, обвинив в причастности к организации военного переворота Соединённые Штаты. Что скрывается за официальными заявления из Минска, спросили мы у белорусского журналиста и политолога, ведущего эксперта аналитического центра "Стратегия", автор книги "Александр Лукашенко. Политический портрет" (2010) Валерия Карбалевича.

Euronews: Прокомментируйте, пожалуйста, задержание людей, готовивших, как утверждают спецслужбы, переворот в Беларуси. Возможен ли в стране военный переворот?

Валерий Карбалевич: На самом деле этот переворот, скорее, мифический. Потому что во все времена и во всём мире военные перевороты совершаются военными или сотрудниками спецслужб, то есть людьми с оружием. В нашем случае в намерении совершить переворот обвиняются люди очень далёкие от армии и спецслужб: это литературовед и публицист Александр Федута, американский адвокат Юрий Зенкович и лидер партии Белорусский народный фронт Григорий Костусев. Второй момент: из этих троих только Костусев живёт в Беларуси, все остальные - за границей. Как эмигранты могли осуществить вооружённый переворот в Беларуси? Это загадка. И наконец, арестовали трёх человек: Федуту, Зенковича и Костусева. Как может быть военный переворот, который пытались осуществить три человека? Такого мятежа мировая история ещё не знала. Вон в Турции в ходе переворота были арестованы десятки тысяч офицеров.

В сухом остатке это пустая неосторожная болтовня эмигрантов, которая сегодня выдаётся за всемирный заговор Валерий Карбалевич ведущий эксперт аналитического центра "Стратегия"

Короче говоря, после изучения этой истории вырисовывается следующая картина: некоторое время противники Лукашенко, живущие за границей, в режиме онлайн, в Zoom'e вели дискуссии о том, как можно победить правящий режим и отстранить Лукашенко. Рассматривались в том числе и силовые, самые радикальные сценарии. Записи этих дискуссий рассылались достаточно широкому кругу людей, то есть особой конспирации не было. Нет ничего странного, что на этот клуб вышло КГБ, которое решило включиться в игру и провести спецоперацию. На некоторых из участников дискуссии, в частности, на Федуту и Зенковича, вышли люди, которые представились белорусскими генералами, предложили встретиться в Москве и обсудить детали военного переворота. Они купились на приманку, то есть это была спланированная провокация КГБ, подстава такая. Они приехали в Москву обсуждать переворот, их там и арестовали. В сухом остатке это пустая неосторожная болтовня эмигрантов, которая сегодня выдаётся за всемирный заговор.

Euronews: Двое из троих обвиняемых задержаны в Москве. Какова роль России в этой истории?

Валерий Карбалевич: Россия, российская ФСБ активно участвовала в этой операции. Возможно, что те люди, которые назывались белорусскими генералами, были представителями ФСБ, ну или КГБ , пока непонятно. ФСБ участвовала в задержании этих людей. Россия активно использует историю для раскручивания своего конфликта с Западом, обвиняя именно Запад в организации этого якобы переворота, хотя никаких фактов нет. Лукашенко сказал, что американцы готовили его убийство, это ЦРУ, ФБР, за этим стоит Байден. Россия подхватила : "Смотрите, дескать, Байден обвинил Путина в том, что тот убийца. А на самом деле Байден готовил убийство Лукашенко, так кто убийца?" Россия макисмально использует эту историю в своих целях.

...После августа, после начала массовых протестов в Беларуси, сближение Москвы и Минска происходит достаточно заметно Валерий Карбалевич аналитический центр "Стратегия"

Вообще, можно сказать, что после августа, после начала массовых протестов в Беларуси сближение Москвы и Минска происходит достаточно заметно и в рамках военной интеграции (на территории Беларуси российские военные учения проходят), и в рамках кооперации спецлужб, и в экономической сфере (стороны готовят дорожные карты по унификации экономического законодательства, макроэкономической политики). Так что процесс идёт.

Euronews: Как случившееся скажется на белорусской оппозиции?

Валерий Карбалевич: Боюсь, что очень плохо скажется, потому что власти сейчас активно используют ситуацию для дискредитации белорусского протеста. Я не исключаю, что будет принято какое-то упрощённое законодательство, чтобы в упрощённом виде осуществлять правосудие в отношении инакомыслящих, людей, которые выступают против Лукашенко. Эту ситуацию власти используют на полную катушку для реализации своих целей, для усиления репрессий. Я думаю, что расширение репрессий будет, оно уже идет. Оно будет захватывать всё новые слои населения. Лукашенко проанонсировал, что скоро будет принят очень важный, принципиально важный для него декрет. Правда, о чём речь идет, пока непонятно.