Австралия и Новая Зеландия возобновили авиасообщение без карантина

Австралия и Новая Зеландия открыли в понедельник свободную зону для двусторонних поездок без карантина. Об этом сообщил глава австралийского правительства Скотт Моррисон. Это долгожданное решение позволит многим семьям, члены которых живут в разных странах, впервые с начала пандемии собраться вместе.

Шери Маршалл, путешественница: "Уже 16 месяцев я не видела никого из членов моей семьи, так что это очень волнительно".

Вилана Равири, путешественница: "Смешанные эмоции - счастье, грусть от ожидания. Главное, чтобы дети увидели друг друга и познакомились с новорожденными, которых мы еще не видели".

Лорен Янг, путешественница: "Это потрясающе, прошло очень много времени, так что я с нетерпением жду возможности встретиться с нашей 10-месячной племянницей. Это будет здорово".

Ношение масок на рейсах останется обязательным, однако результаты тестов или подтверждение вакцинации больше не требуется. Власти двух стран считают, что возобновление свободного двустороннего авиасообщения стимулирует экономическое восстановление и позволит объединить усилия в борьбе с пандемией и ее последствиями.