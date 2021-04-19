Фестиваль "Арльские встречи" проведут со зрителями

Французский город Арль, исторический центр Прованса, славится своей древнеримской ареной, музеем Ван Гога, а также ежегодным фотографическим фестивалем "Арльские встречи". В прошлом году фестиваль не состоялся из-за санитарных ограничений, но в этом году организаторы пытаются сделать всё возможное для того, чтобы событие прошло с участием публики. Об этом говорит Кристоф Визнер, новый директор фестиваля "Арльские встречи":

"Санитарные ограничения, конечно, обязывают нас приспосабливаться, делать фестиваль так сказать совместимым с ковидом. Мы уже основательно поработали в помещениях, которые мы будем использовать в этом году. Мы отказались от тесных пространств, где передвигаться было очень сложно. Кроме того, мы проработали вопрос соблюдения дистанции. Думаю, у всех участников на телефоне будет установлено приложения для измерения расстояния".

Несколько экспозиций будет посвящено социальным группам. В выставке под названием "Маскулинности" примут участие около 50 фотохудожников со всего мира. В выставке "Новый черный авангард" примут участие африканцы из Америки и Европы.

"В центре внимания программы этого года — несколько крупных имён. Во-первых, это Шарлотт Перриан, работавшая в 1930-1940-е гг. в ярко выраженной социальной тематике. Другое имя — это Сабина Вайсс, которой сейчас уже 96 лет, она будет отмечать 97-летие в Арле. До сих пор ее работы нигде не публиковались", — говорит Кристоф Визнер

В общей сложности в фестивале примут участие сотни фотографов. Десятки выставок будут расположены по всему городу. Фестиваль продлится с 4 июля до 26 сентября.