Sea-Eye направила новое судно в Средиземноморье

Новое судно немецкой неправительственной организации Sea-Eye спущено на воду. Оно покинуло верфи Ростока и направилось к Испании. Через несколько дней экипаж приступит к проведению операций по спасению мигрантов, которые на свой страх и риск пытаются переплыть Средиземное море и попасть на континент.

Sea-Eye 4 - корабль постройки 1972 года. Его реконструкция заняла всего шесть месяцев. В проекте, по большей части финансируемом немецкой протестантской церковью, были задействованы ряд благотворительных организаций и около 250 добровольцев.

На борту предусмотрено необходимые медсредства для лечения от коронавируса.

По данным ООН, с начала года в при попытке пересечь Средиземное море погибли 292 мигранта.