"Откладывать больше нельзя": соратники Алексея Навального объявили о митингах 21 апреля

Фонд борьбы с коррупцией анонсировал проведение митинга оппозиции в поддержку Алексея Навального, который отбывает наказание по делу "Ив Роше" в колонии во Владимирской области. Акция намечена на 21 апреля, день, когда президент России Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию.

Иван Жданов, директор ФБК: "Мы приняли решение не дожидаться сбора 500 тысяч человек на нашем сайте. События развиваются слишком стремительно и слишком плохо. Откладывать больше нельзя. Экстремальная ситуация требует экстремальных решений. Мы объявляем митинг сейчас".

Держащий голодовку Навальный, находится в критическом состоянии, утверждают и его лечащие врачи, которых не допускают к заключенному, и медики, ознакомившиеся с результатами анализов. Посол РФ в Великобритании Андрей Келин заявил британским СМИ, что Навальному не позволят умереть в тюрьме. Дипломат так же сказал, что Навальный не является жертвой политического преследования.

Ситуацию с Навальным в понедельник обсудят Министры иностранных дел стран Евросоюза. Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель призвал Россию немедленно предоставить оппозиционеру доступ "к медицинским специалистам, которым он доверяет".

Президент США Джо Байден назвал "совершенно несправедливой" ситуацию, в которой оказался Алексей Навальный. Советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан, сообщил, что правительство США предупредило Россию о "последствиях", если критик Кремля умрет в тюрьме.

Ранее в МИД РФ заявляли, что безапелляционные требования ряда стран к России, а также кампания вокруг ситуации с Навальным в СМИ, направлены исключительно на дестабилизацию политической обстановки в стране.