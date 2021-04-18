Траурные церемонии в Берлине в память о жертвах пандемии

В Германии проходят траурные мероприятия в память о жертвах пандемии коронавируса. В течении трех последних дней жителей страны просили по вечерам зажигать свечи. В Берлине в Мемориальной церкви прошло экуменическое богослужение. В Концертхаусе состоялась встреча с родственниками умерших. В церемонии приняли участие президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, канцлер Ангела Меркель и другие высокопоставленные представители правительства.

"Сегодня мы обращаем свой взор не на цифры и статистику, но на людей, которые ушли из жизни. По ним скучают их родные и близкие, их соседи и коллеги по работе, их не хватает нашему обществу, но они не вернутся. Они останутся в нашей памяти, мы о них не забудем", — сказал Франк-Вальтер Штайнмайер.

От последствий Covid-19 в Германии скончались около 80 тысяч человек. По уровню смертности страна занимает пятое место в Европе.

В пятницу, выступая в Бундестаге, канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что ситуация с пандемией в Германии остается крайне серьезной. Депутаты обсуждают поправки в Закон о защите от инфекционных заболеваний, дающие правительству больше полномочий в случае ухудшения ситуации.