Конец эпохи Кастро на Кубе: Рауль ушел с поста главы Компартии

На Кубе завершилась эпоха Кастро, начавшаяся с революции 1959 года. С поста главы правящей Коммунистической партии ушел 89-летний Рауль Кастро. Десять лет назад он был утвержден на должность первого секретаря ЦК партии вместо своего брата, лидера кубинской революции Фиделя Кастро. В прошлые годы Рауль Кастро уже заявлял о намерениях сложить полномочия.

Рауль Кастро инициировал разработку новой конституции республики, вводящей должности президента и премьер-министра. Формально завершение реструктуризации институтов управления Кубой произошло в 2019 году, когда и была принята конституция, избраны президент и премьер.

"Я с удовлетворением и уверенностью в будущем родины завершаю свою работу на посту первого секретаря ЦК Коммунистической партии. Пока я жив, буду готов защищать страну, революцию и социализм. Да здравствует свободная куба, да здравствует Фидель! Родина или смерть!" — сказал Рауль Кастро.

Между тем пандемия коронавируса, кризис в туристической сфере и ужесточение санкций США в период администрации Дональда Трампа нанесли ущерб кубинской экономике, потерявшей в прошлом году 11% ВВП.

В Гаване в последнее время появились очереди за продуктами. "Надеюсь, что после конгресса партии наша жизнь улучшится, потому что цены очень высокие, зарплаты повысили, но у меня ничего не изменилось, денег не хватает", — говорит пенсионерка.

Рауль Кастро сообщил, то передает руководство страной группе подготовленных соратников и призвал к диалогу с США.

Наблюдатели отмечают, что в ближайшие годы больших перемен во внутренней политике Кубы ждать не стоит.