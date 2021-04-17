В Мьянме освобождены тысячи заключенных

Военная хунта в Мьянме освободила по амнистии свыше 23 тысяч заключенных, в том числе иностранцев. Такое решение было принято по случаю традиционного Нового года, по гуманитарным соображениям и с учетом отношений Мьянмы с другими странами.

Пока остается неясным, вошли ли в число освобожденных задержанные протестующие или журналисты, освещавшие события после прихода к власти военных.

Первого февраля военные Мьянмы объявили о введении режима ЧП на год и смещении руководства страны. Представители армии объяснили это масштабными фальсификациями на ноябрьских выборах. Военные сформировали новый кабинет министров. Жители республики стали выходить на антивоенные протесты, которые жестко пресекались силами безопасности.