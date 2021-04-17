Прощание с принцем Филиппом

В Великобритании простились с принцем Филиппом, супругом королевы Елизаветы II. Герцог Эинбургский скончался девятого апреля, не дожив до своего столетнего юбилея два месяца и один день. В траурной церемонии в Виндзоре приняли участие члены королевской семьи и сотни военных. Гроб с телом принца на специально модифицированном автомобиле марки Land Rover Defender был доставлен в часовню Святого Георгия.

Королева Елизавета II прибыла в часовню на автомобиле Bentley. На панихиде, которую провели архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби и настоятель часовни Дэвид Коннер, присутствовали самые близкие члены семьи, включая четырех детей принца Филиппа и его восьмерых внуков. Песнопения, отрывки из Библии и музыкальные произведения, прозвучавшие в ходе службы, выбирал лично Его Высочество, активно участвовавший в планировании своих похорон.

Перед панихидой британцы, в их числе глава правительства Борис Джонсон, почтили память супруга Ее Величества минутой молчания. Сигналом к ней послужил залп, который дали орудия отряда королевской конной артиллерии, расположившегося на Восточной террасе Виндзора.

Несмотря на призыв не собираться у королевских резиденций из-за пандемии коронавируса, и к Виндзорскому замку, и к Букингемскому дворцу пришли сотни подданных.

После завершения панихиды в часовне Святого Георгия, дубовый гроб с телом принца Филиппа под звуки волынки был опущен в подземную королевскую усыпальницу.