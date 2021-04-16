Верховный суд подтвердил отмену приговора в отношении Лулы да Силвы

У бывшего президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы появилась возможность вновь баллотироваться на пост главы государства на предстоящих в следующем году выборах. Федеральный верховный суд Бразилии подтвердил отмену вынесенного ему приговора по обвинениям в коррупции, по которому левый политик провел в заключении около двух лет. Он вышел на свободу в ноябре 2019 года.

Лидер правых консерваторов, президент Бразилии Жаир Болсонару назвал решение суда ошибочным.

"Предвыборная кампания 2022 года еще не началась, но решение Верховного суда делает из да Силвы кандидата. Если Лула вернется на основе законных голосов, которые можно проверить, то отлично. Но представьте, что ждет Бразилию в будущем, каких людей он приведет в администрацию".

По данным соцопросов, Луис Инасиу Лулы да Силва не теряет своей популярности. Многочисленные сторонники считают его политическим узником. Обвинительный вердикт Луле да Силве был вынесен судьей, который затем занял пост министра юстиции и общественной безопасности в администрации Болсонару.