Жители Англии рады свободе

На улицах квартала Сохо в центральной части Лондона вновь бурлит жизнь. По данным соцопросов, в последние дни 95% взрослых воспользовались ослаблением карантина.

Говорят посетители кафе:

"Пару недель назад от Covid-19 скончалась моя бабушка. На улице много людей, большинство следуют правилам. Уж если кому-то и нервничать по поводу ослабления карантина. то точно мне".

"Вирус все равно никуда не денется. Он все еще с нами, сомнений в этом нет. Думаю, что каждый должен вести себя осторожно. Я заметила людей без масок, не соблюдающих социальную дистанцию".

Владельцы пабов и ресторанов, остававшихся закрытыми с Рождества, говорят. что не смогут покрыть убытки. "Компенсировать потери невозможно, но мы очень рады возвращению постоянных клиентов", — говорит хозяйка The French House Лесли Льюис.

Многие магазины, торгующие товарами не первой необходимости, все еще ждут покупателей. Об этом рассказывает Фил Бартон, владелец магазина Sister Ray Records: "Наша бизнес-модель основана на том, что люди приезжают в Лондон на концерты , но людей нет. У нас 40% посетителей по сравнению с обычными временами, но мы просто рады, что можем открыться".

Тадг Энрайт, Euronews: "Между Великобританией и континентальной Европой заметен сильный контраст. Англия открывается, в то время как многие европейские соседи ужесточают меры. Положительную роль в этом сыграла вакцинация. В ближайшее время жители страны старше 45 лет получат приглашение забронировать онлайн время прививки".

Более 60% уже получили первую дозу вакцины. Между тем в некоторых районах Лондона, где были обнаружены очаги распространения бразильского штамма коронавируса, проводится массовое тестирование, в котором просят принять участие каждого местного жителя.

"Все это вызывает беспокойство , но мы хотя бы знаем, что есть какая-то система контроля".

"Ослабления карантина я не заметила. Я пока все время провожу дома, как вы видите, я не молода, но я бы хотела свободно ходить по улице, поэтому я понимаю желание молодежи".

Невзирая на прогресс в иммунизации, ученые предупреждают об опасности коронавируса. "В Индии я знаю людей, которые получили два компонента прививки и все равно заразились. В Соединенном Королевстве молодежь еще полностью не иммунизировали, молодые люди могут заболеть и попасть в больницу", — объясняет Бхарат Панхания, специалист по инфекционным заболеваниям в Эксетерском университете.

Сегодня самые высокие темпы заражения наблюдаются на северо-востоке Англии.