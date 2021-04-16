На "удаленку" - в деревню!

В последнее время все больше людей в Испании переезжают жить в сельские районы и работать оттуда на удалении. Алехандро - цифровой кочевник. Он может работать онлайн где угодно. Вот уже несколько недель мужчина живет в деревне в провинции Самора на севере Испании.

Алехандро Эрнандес, цифровой кочевник: "Можно сказать, что это постоянный отпуск, потому что вы работаете шесть, семь, восемь часов, а затем используете оставшееся время, чтобы познакомиться поближе с этим местом, а также с новыми городами и регионами".

Кроме того у Алехандро есть возможность общаться с другими людьми, которые выбрали такой же образ жизни.

Рубен Гарсия, цифровой кочевник: "Я думаю, что знакомство с окружающей средой вместе с кем-то другим, а не в одиночку, это важное преимущество. Кроме того это обмен опытом и проблемами, а также возможность отдохнуть, расслабиться и поговорить на другие темы".

Два года назад Патрисия Гарсия решила, что ее сельский дом должен стать местом, где люди могли бы работать удаленно и проводить время вместе. Это также могло бы помочь в борьбе с депопуляцией в так называемой "пустой Испании".

Патрисия Гарсия, владелица сельского дома: "Если для людей это будет трамплином, то это очень хорошо, потому что, если в долгосрочной перспективе они захотят остаться в деревне, то они будут инвестировать сюда, открывать здесь свой бизнес и так далее".

Пока идея состоит в том, чтобы привлечь клиентов хотя бы на короткое время.

Карлос Марласка, Euronews: "Ассоциация, представляющая эти сельские дома, начала свою работу за шесть месяцев до начала пандемии. В период локдауна она попыталась привлечь как отечественных, так и зарубежных клиентов, чтобы они рассмотрели возможность участия в этой инициативе".

Все члены ассоциации должны соблюдать строгие требования.

Елена Тотори, вице-президент национальной ассоциации коливинга и коворкинга: "Их дома должны обладать хорошим соединением Wi-Fi, эксклюзивным пространством для коворкинга, где могут встречаться команды компании, отдельным пространством для удаленных сотрудников. И владелец жилья должен быть сторонником развития сельских районов".

Сельские дома Испании могут также стать привлекательной альтернативой для горожан в условиях нехватки арендного жилья во многих мегаполисах.