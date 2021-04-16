Бурный рост ВВП в Китае

Экономика Китая стремительно восстанавливается. Согласно официальной статистике, темпы роста ВВП в январе-марте достигли беспрецедентной отметки, составив 18,3%. В I квартале прошлого года соответствующий показатель был отрицательным —- 6,8%. Скачок в промышленности составил 24,4%, в сфере услуг — 15,6%,

Бурный рост объясняется , в частности, повышением внутреннего спроса и улучшением ожиданий предпринимателей, от которых напрямую зависит количество новых заказов.

Вместе с тем официальный представитель Государственного статистического управления КНР Лю Айхуа отметила, что на текущем этапе экономика КНР восстанавливается, имея для этого недостаточно прочное основание. Она напомнила, что многие национальные компании в сфере услуг, а также малый бизнес переживают множество трудностей из-за пандемии.

Эксперты ожидают, что к концу года спрос на китайский экспорт в мире ослабнет. При этом жители страны все еще экономят за счет сокращения расходов, а уровень безработицы среди молодежи вдвое выше среднего.