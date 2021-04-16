Жизнь мигрантов глазами фотографа

Только в течение этой недели несколько беженцев из африканских стран погибли в Атлантическом океане, пытаясь добраться до Канарских сотровов, принадлежащих Испании. Фото-выставка под названием "S.O.S.: Человечество в опасности", открывшаяся на острове Гран-Канария, рассказывает о судьбах нелегальных мигрантов. Снимки сделаны журналистом и фотографом Борхо Суаресом.

Борхо Суарес, фотожурналист: "Я бы хотел, чтобы посетители увидели людей, у которых отбирают права. Сюда прибывают тысячи мигрантов, чьи права ежедневно нарушаются. Если посредством моих работ мне удастся сделать эту проблему видимой, я буду очень доволен".

Фотожурналист предлагает подборку из 50 снимков, на которых запечатлены мигранты - мужчины, женщины, дети. У каждого из беженцев своя жизненная история. Фотографии, надеется Суарес, откроют людям глаза на проблему и пробудят сочувствие.

Борхо Суарес, фотожурналист: "Я пережил кризис в 2006-ом и 2007-ом. Тогда ни на улицах городов, ни в обществе, ни в социальных сетях я не видел такого разгула расизма, который я вижу сегодня, столь жесткой и беспощадной критики в отношении мигрантов".

Эти кадры разошлись по всему миру менее месяца назад: в порту Аргинегин сотрудники Красного Креста реанимировали двухлетнюю малийскую девочку. Однако позднее ребенок умер в больнице.