Без запрещённого слова «Россия»

В Москве представили форму российских спортсменов для Олимпийских Игр в Токио, начало которых намечено на 23 июля.

Согласно решению Спортивного арбитражного суда, спортсмены из России не могут до 16 декабря 2022 года участвовать в крупных международных соревнованиях под флагом России и носить на своей форме название страны и ее герб. Тем не менее, одежду спортсменов разрешили изготовить в национальных цветах — белом, синем и красном.

На показе кроме экипировки спортсменов была продемонстрирована также коллекция для болельщиков с государственной символикой и надписью RUSSIA.

Олимпийская команда из России будет выступать под английской абревиатурой Олимпийского комитета России — ROC, — которую нельзя будет расшифровывать.