В США сотрудница полиции, которая застрелила темнокожего, освобождена под залог

В американском Миннеаполисе четвертый день не стихают протесты и беспорядки в связи с убийством сотрудницей полиции Ким Поттер темнокожего автомобилиста Данте Райта. Накануне власти штата Миннесота освободили ее под залог в 100 тысяч долларов. Поттер было предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности второй степени.

По законам штата, это менее тяжкое преступление, чем убийство. Ей может грозить до 10 лет лишения свободы и штраф в 25 тысяч долларов. Для не имевших судимостей ранее срок обычно сокращают до 4 лет.

Поттер застрелила 20-летнего Райта при попытке задержания, когда его автомобиль остановили из-за нарушения правил дорожного движения. В полиции заявили, что смерть Райта стала следствием ошибки уже уволившейся сотрудницы, она якобы спутала пистолет с электрошокером.

Близкие убитого говорят, что этой стрельбе нет оправданий, и что инцидент в очередной раз показал, что система правопорядка в США настроена против темнокожих - даже мелкое нарушение для них может обернуться смертью.

Произошедшее вызвало новую волну возмущения в американском обществе и столкновения протестующих с полицией. В Миннеаполисе и его окрестностях введен комендантский час.