Совет Европы предупреждает о риске коррупции после пандемии

В связи с пандемией коронавируса Евросоюз направили своим странам-членам большие деньги, в частности, на временное трудоустройство потерявших работу граждан. В ближайшие дни начнётся выделение средств из Фонда восстановления экономики. Не допустить нецелевого использования таких денег призывает правительства антикоррупционный орган Совета Европы (GRECO), который опубликовал в Страсбурге доклад за 2020 год. Его руководитель Марин Мрчела указывает на важность гласности, надзора и отчётности:

«Эти три критерия очень важно держать в уме сейчас, когда быстро выделяются большие суммы денег, производятся крупномасштабные государственные закупки, заказываются большие партии вакцин и объявлено о выпуске вакцинных паспортов».

За отчётный период было выполнено лишь 40% рекомендаций GRECO странам-членами по предотвращению коррупционных преступлений с участием прокуроров, судей и депутатов парламентов. Марин Мрчела указал на то, что в некоторых европейских государствах органы исполнительной и законодательной власти были уличены в попытках подорвать независимость судебной системы:

«Мы упомянули примеры Польши, Венгрии, Болгарии и России. Имеется ряд стран, где главные судебные советы состоят из членов исполнительной власти или политиков. В этих странах требуется политическая воля для расследования, разбирательства и вынесения судебных решений".

В докладе GRECO выражается особая озабоченность по поводу того, что некоторые правительства отказываются предоставлять информацию о соблюдении свободы прессы, лоббировании, конфликтах интересов и увольнениях тех, кто не угоден властям.