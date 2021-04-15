В открывшихся в Нидерландах кафе нет отбоя от посетителей

Ситуация с коронавирусом во Франции остается напряженной. Количество зараженных продолжает расти, а число умерших от Covid-19 в стране уже сегодня может превысить отметку в 100 тысяч человек. На этом фоне правительство пытается наверстать темпы вакцинации.

Накануне власти сообщили о распределении по всей стране 200 тысяч доз вакцины от коронавируса производства американской компании Johnson & Johnson, несмотря на то, что 13 апреля было объявлено о приостановке поставок препарата в Евросоюз в связи с выявлением случаев возникновения тромбоза у привитых пациентов.

Но в правительстве Франции утверждают, что эта вакцина безопасна.

Габриэль Атталь, официальный представитель правительства Франции: "Эта вакцина была одобрена европейскими и французскими агентствами здравоохранения, поэтому на данном этапе она, очевидно, будет распространяться и применяться на таких же условиях, как и запланированная сегодня для вакцинации AstraZeneca, то есть для людей старше 55 лет".

Между тем некоторые европейские страны постепенно смягчают ограничения. В Бельгии с 19 апреля будет снят запрет на необязательные поездки, но процедуры тестирования, карантина и локализации пассажиров пока сохраняются. При этом настоятельно не рекомендуются путешествия в "красные зоны".

Греция планирует отменить карантинные ограничения со следующей недели для путешественников из ЕС и пяти других стран, включая Великобританию, которые были вакцинированы или имеют отрицательный результат теста на Covid-19.

А в Нидерландах, в Утрехте, в качестве эксперимента открыли пять кафе, чтобы посмотреть, как пройдет процесс перезапуска, как они смогут работать в долгосрочной перспективе и насколько это будет безопасно для посетителей.

"Я думаю, что поначалу это будет выглядеть немного сюрреалистично, люди вокруг вас будут без масок. Когда вы сядете, вы сможете снять маску. И, наверное, сначала вы подумаете: "А все ли в порядке?" Но довольно скоро вы почувствуете себя счастливыми, от того, что мы постепенно возвращаемся к прежнему обычному состоянию", - говорит этот мужчина.

В открывшихся кафе нет отбоя от посетителей. Более полумиллиона человек пытались забронировать столик, но повезет только 3 тысячам - при условии, если они представят отрицательный результат теста на короновирус.