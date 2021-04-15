В полуфинале только гранды

Нулевой ничьей на "Энфилде" мадридскому "Реалу" оказалось достаточно для выхода в полуфинал футбольной Лиги чемпионов. В первом четвертьфинальном матче дома подопечные Зинедина Зидана обыграли "Ливерпуль" со счетом - 3:1, и та победа оказалась решающей. В четверку сильнейших команд Старого Света королевский клуб пробился впервые за последние три года, хотя до этого выигрывал трофей три раза подряд.

Вышел в полуфинал и "Манчестер Сити", который и в ответной встрече в гостях был сильнее дортмундской "Боруссии" - 2:1. На гол 17-летнего полузащитника хозяев Джуда Беллингема, "горожане" ответили двумя точными ударами Рияда Мареза, с 11-метрового, и Фила Фодена.

Таким образом Хосеп Гвардиола впервые за пять сезонов работы в "Манчестер Сити" вывел клуб в полуфинал Лиги чемпионов, где ему предстоит сразиться с "Пари Сен-Жермен". Другую путевку в финал разыграют "Реал" и Челси".