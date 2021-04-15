Берлин: "пощёчина" арендаторам

В Германии конституционный суд отменил закон Берлина об ограничении арендной платы. Судьи сочли, что он противоречит Основному закону, и признали его недействительным. Речь идёт об ограничениях, введённых в конце прошлого года парламентом Берлина в связи с резким ростом арендной платы, увеличившейся там за десять последних лет почти вдвое. Многим домохозяйствам пришлось тратить более половины дохода на оплату съёмного жилья. Передаёт корреспондент Euronews Кэйт Брэди:

– Особенно беспокоит, что многих ждёт теперь немедленный рост квартплаты, возможно, на сто евро в месяц. К тому же в ноябре прошлого года в Берлине домовладельцы были вынуждены снизить квартплату, превышавшую определённый предел, установленный советом Берлина. Поэтому теперь некоторым арендаторам может грозить огромная задолженность.

Министр строительства Германии уже приветствовал решение суда. Он заявил, что «ограничение арендной платы вызвало неопределённость на рынке жилья, замедлило инвестиции и не привело к постройке ни одной новой квартиры». Со своей стороны Ассоциация арендаторов Берлина назвала вердикт «пощёчиной» и призвала провести демонстрацию протеста.