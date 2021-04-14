МВФ обещает Евросоюзу рост после вакцинации

Международный валютный фонд прогнозирует экономике Евросоюза возобновление роста. Но увязывает его с рядом условий, главное из которых — ускорение вакцинации. Если это условие будет выполено, экономика региона может вырасти на 4,5% уже к концу этого года.

Но что произойдет в случае, если вакцинация замедлится? Когда экономика начнет восстанавливаться при негативном сценарии?

Директор европейского департамента МВФ Альфред Каммер: «Мы рассчитываем на то, что план-минимум по вакцинации будет выполнен. Мы видели медленное развертывание этого процесса в Европе в начале года, но сейчас он ускорился. Поэтому мы ожидаем, что план Европейской комиссии будет выполнен. Это даёт нам основание в данный момент быть уверенными в том, что наш прогноз верен.

Но при всё при том остаётся большая неопределенность в связи с третьей волной, которая у же наступила и неизвестно, сколько продержится. Мы не знаем, что́ будет происходить с новыми мутациями; мы не знаем, сколько людей согласятся прививаться. Остается много неясностей».

По всей Европей были приняты программы сохранения рабочих мест. Количество таким образом спасенных рабочих мест оценивается в 65 млн. Но много было и безвозратно потеряно...

«Мы должны переориентировать поддержку в пользу людей, меняющих работу; переходящих из отраслей, пришедших в упадок, в развивающиеся отрасли. Для этого потребуются государственные и частные субсидии на нужды переобучения и профессиональной переориентации людей. Частные инвестиции резко уменьшились во время кризиса и нам нужно предложить частным инвесторам дополнительные стимулы».