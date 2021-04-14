Для повышение эффективности кампании прививок от коронавируса Еврокомиссия сделала выбор в пользу вакцин на основе матричной РНК. Эту технологию применяет, в частности, Pfizer-BioNTech. С этой американо-немецкой фармацевтической фирмой Брюссель только что заключил новое соглашение об ускорении поставок в ЕС 50 миллионов доз. Стороны ведут переговоры и по третьему, среднесрочному контракту. Председатель Еврокомиссии объявила, что производство вакцин и их основных компонентов будет вестись на территории ЕС:

"В какой-то момент нам могут потребоваться бустерные уколы для усиления и продления иммунитета, – сказала Урсула фон дер Ляйен. - Если появятся новые штаммы вируса, нам нужно будет разработать адаптированные к ним вакцины. Они нам понадобятся быстро и в достаточном количестве . Имея все это в виду и усвоив урок пандемии, мы должны сосредоточиться на технологиях, доказавших свою действенность. Ярким примером являются вакцины с мРНК ».

Брюссель принял такое решение после того, что американская компания Johnson & Johnson отложила применение своей вакцины в Европе из-за сообщений о побочных эффектах. Возникли также перебои с поставками в ЕС препарата AstraZeneca.