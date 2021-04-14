Заминка в Карлсруэ с принятием Плана восстановления ЕС

Евросоюз почти готов выполнять свой План восстановления после пандемии, получивший название "ЕС следующего поколения". Но 10 стран-членов формально его ещё не одобрили. В среду Брюссель разъяснил, как будут осуществляться заимствования на рынке капитала 800 миллиардов евро с этого года по 2026. Финансовая помощь наиболее нуждающимся и экономически отстающим странам может начаться уже в июле.

На данный момент 17 стран завершили ратификацию Плана. Среди них нет наиболее богатой - Германии. Её Конституционный суд в Карлсруэ приостановил принятие закона, завершающего этот процесс на федеральном уровне, заподозрив превышение полномочий союзных властей. Но Еврокомиссар по бюджету австриец Йоханнес Хан выразил мнение, что это препятствие будет вскоре преодолено:

«Именно канцлер Германии Меркель вместе с президентом Франции Макроном очень настаивала на таком финансовом инструменте. Наконец-то мы его создали. Он создан на основе статьи 122 Лиссабонского договора, что должно развеять юридические сомнения такой страны, как Германия. Я уверен, что с этим согласятся в Карлсруэ. Важно, чтобы судьи там сняли свои возражения".

Чтобы получать деньги на восстановление, государства-члены должны представить до конца апреля собственные планы их расходования. Предполагается, что инвестиции в основном будут направлены на развитие зелёной и цифровой экономики. Две трети стран-членов уже отправили свои планы в Брюссель.

"Пока мы видим, что страны-члены легко выполнят эти требования, - продолжал Йоханнес Хан. - Это то, чего ожидают наши народы. И всё же, очевидно, останется то, что можно назвать возможностями для улучшений. Наверное, необходимо наметить более амбициозные реформы, которые дополнят инвестиционную деятельность".

Брюссель проделал свою часть работы по созданию ЕС следующего поколения. Очередь за другими, национальными столицами.