ЕС в Арктике: сотрудничество с США, конкуренция с РФ и КНР

То, что происходит в Арктике, влияет всю планету. Осознавая это, Евросоюз сам всё больше пытается влиять на то, что происходит вокруг Северного полюса. Там он взаимодействует с союзниками по Североатлантическому альянсу. Стратегическое значение этого региона растёт – недаром в нём наращивает своё военное присутствие Россия. Арктическая политика Брюсселя имеет три главных принципа: защита климата, устойчивое развитие и сотрудничество. В её разработке участвует глава комитета по иностранным делам Европарламента Дэвид Маккалистер:

«В Арктике Евросоюз может более тесно сотрудничать с НАТО. Мы все знаем, что поставлено на карту. Тем не менее, во времена геополитического соперничества давайте превратим Арктику в место, где основные державы силы могут сотрудничать на благо людей, окружающей среды и всего мира ".

В Арктике тают снега и льдов, открывая новые морские пути, полезные ископаемые и другие ресурсы. Доступ к ним стремится получить и Китай, делая там крупные инвестиции. Он построил, например, самое большое в Исландии посольство. Доцент Королевского датского колледжа обороны Джон Рахбек-Клемменсен предупреждает партнёров:

«Если Евросоюз хочет получить для себя важную роль, он должен избегать противостояния с Китаем, который рассматривается как очень агрессивный не-арктический субъект. То, как КНР настойчиво проникает в регион, усложняется ситуацию для ЕС ".

Европарламент провёл на это неделе общественные слушания по арктической политике. Из 27 стран-членов ЕС в её осуществлении непосредственно участвуют только три (Финляндия, Швеция и Дания). Потому для того, чтобы успешно сотрудничать с Вашингтоном и конкурировать с Москвой и Пекином, Брюсселю нужно эффективнее координировать планы и действия других столиц ЕС, не заходя за пределы общих возможностей. Рахбек-Клемменсен:

«Что касается таких более практических вопросов, как защита окружающей среды или экономическое развитие, Евросоюз может играть очень конструктивную роль. Ему нужно чётко определить те области, в которых он действительно способен добиться позитивных результатов. Очень хороший пример – это климатические изменения. Но если ЕС считает, что он может получить такой же статус, как США или Россия, то он столкнется с некоторыми довольно сложными препятствиями ».

После парламентских слушаний Брюссель намерен вовлечь широкую общественность к обсуждению политики Евросоюза в Арктике.