Volkswagen возместит расходы покупателям

Volkswagen должен полностью компенсировать расходы покупателям, которые приобрели в кредит дизельные автомобили компании. Речь идёт о моделях, где было установлено программное обеспечение, выдававшее неверные сведения об объёмах вредных выбросов. Такое решение вынес во вторник федеральный суд немецкого города Карлсруэ, который постановил, что Volkswagen должен выплатить 3300 евро, включая проценты по кредиту, человеку, который в 2013 году купил один из таких автомобилей.

Шесть лет назад регуляторы в США выявили манипуляции компании. Её убытки в результате разразившегося тогда скандала уже превысили 32 миллиарда евро.

Судебные разбирательства, связанные с этим делом, по-прежнему продолжаются во многих странах мира, где продавались автомобили, превышавшие установленные нормы выбросов. Сейчас компания намерена добиваться компенсационных выплат от бывших руководителей Volkswagen и Audi.