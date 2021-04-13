Дети с оружием в руках

Десятки тысяч людей в Мексике ежегодно погибают или пропадают без вести в результате деятельности криминальных группировок и войны между наркокартелями и властями.

Местные жители уже не надеются на защиту государства и создают группы самообороны, а также обучают детей и подростков навыкам военного дела.

На деревню Аяхуалтемпа в штате Герреро на юго-западе Мексики часто нападают бандиты из группировки "Лос Ардильос", занимающейся производством и контрабандой исходного материла для получения героина.

В населенном пункте проживают всего тысяча человек, девять были убиты за последние два года.

Власти Мексики утверждают, что им удалось добиться значительного снижения уровня преступности.

Между тем во вторник генеральная прокуратура страны задержала 30 военнослужащих по подозрению в похищении людей.

Мексика входит в число наиболее коррумпированных стран мира.