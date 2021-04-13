Невскую мануфактуру подожгли?

Предварительной причиной пожара на Невской мануфактуре стал умышленный поджог. Очаг возгорания находился в части комплекса, где занимались производством резиновых лодок. Об этом заявляет ТАСС со ссылкой на источники.

Ранее были задержаны гендиректор бизнес-центра "Невская мануфактура" и его заместитель. Их подозревают в нарушении требований безопасности. О проблемах было известно еще до пожара. В ходе проверок МЧС, в частности, выяснилось, что помещения не были оборудованы системами автоматического пожаротушения и оповещения.

Здание середины 19 века в Санкт-Петербурге загорелось днем в понедельник. Пламя быстро распространилось по деревянным перекрытиям. Площадь пожара составила 10 тыс кв. метров.

В результате трагедии погиб один пожарный. Еще двое - в тяжелом состоянии в больнице. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Проводится расследование.

По состоянию на утро вторника, пожар локализован, но горение в завалах на площади 500 кв метров продолжается.

Губернатор Петербурга Александр Беглов выступил за восстановление сгоревшего здания. Он отметил, что новое строительство на территории утраченного объекта культурного наследия невозможно по закону.