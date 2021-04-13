США увеличат численность своих войск в Германии

Администрация президента США Джо Байдена отказалась от планов президента Дональда Трампа сократить американский воинский контингент в Германии. Теперь он будет наоборот увеличен на 500 человек. Решение об этом было обнародовано в Берлине по итогам переговоров главы Пентагона Ллойда Остина с министром обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, в ходе которых американский гость посетовал на продолжающееся строительства газового трубопровода «Северный поток-2».

Ллойд Остин: «Мы выразили наше несогласие с этим соглашением и влиянием, которое получит Россия в результате его реализации. Но мы не позволим этой проблеме навредить великолепным отношениям, которые у нас есть с германской стороной».

Аннегрет Крамп-Карренбауэр: «При всём при том я твёрдо убеждена, что даже если строительство «Северного потока-2» продолжится, то, сколько газа там будет прокачиваться, будет зависеть от поведения России».

В Германии расположен самый крупный контингент войск США в Европе — 35 тысяч военнослужащих. Президент Байден предложил во вторник провести в ближайшие месяцы встречу с президентом Путиным, высказывающим обеспокоенность ростом американского военного присутствия у западных границ России.