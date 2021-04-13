Сдержанный оптимизм Еврокомиссии и МВФ

Международный валютный фонд ожидает более активного восстановления мировой экономики в этом году благодаря вакцинации от коронавируса. Однако прививочные кампании в разных странах проходят по-разному, — и это сказывается на прогнозах.

Озабоченность экономистов вызывает, в частности, ситуация в Европе. В МВФ ожидают, что зона евро частично отыграет потери, но не сможет полностью компенсировать спад из-за пандемии.

В США прогнозируемые темпы роста выше, но глава МВФ Кристалина Георгиева призывает осторожнее относиться к этим данным:

«Мы сравниваем яблоко с апельсинами. В ЕС есть автоматические стабилизаторы, которые показали свою эффективность, особенно если говорить о схемах сохранения рабочих мест. Эти программы поддержки позволили удержать от сползания в безработицу до 68 миллионов человек».

В свою очередь, комиссар ЕС по экономике Паоло Джентилони напомнил, что антикризисные меры в союзе будут действовать как минимум ещё год:

«Мы ввели критерии, в соответствии с которыми в мае, вероятно, мы отложим до 2022 года срок действия оговорки, освобождающей страны-члены Еврозоны от выполнения установленных фискальных ограничений».

По данным Европейского центра по предотвращению заболеваний, в ЕС полностью привиты примерно 7% совершеннолетних жителей. Еврокомиссия обещала добиться коллективного иммунитета к середине июля.