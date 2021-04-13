Фигуранты «софагейта» дали объяснения Европарламенту

Продемонстрировать единство ветвей власти не удалось. Председатели Еврокомиссии и Совета ЕС порознь пришли в Европарламент и также по одиночке его покинули. Шарль Мишель и Урсула фон дер Ляйен давали руководителям фракций объяснения по поводу инцидента на прошлой неделе в Турции, где им оказали разные почести, несмотря на их одинаковый дипломатический статус – он сел в кресло, она довольствовалась диваном, из-за чего скандал получил название «софагейт».

Лидер социалистов приветствовала сам факт слушаний в Брюсселе:

«Мы смогли услышать в голосе Председателя Евросовета Шарля Мишеля сожаление по поводу последствий, которые вызвала эта ситуация, - сказал Ираче Гарсиа. - Я думаю, что это первый шаг. Как женщина, как европеец и как социальный демократ, я приняла его извинения, потому что как женщина, как европеец и как социал-демократ я чувствовала себя оскорбленной ударом по нашей репутации».

Испанка попросила бельгийца Мишеля и немку фон дер Ляйен представить в течение двух недель конкретные предложения, которые позволили бы избежать подобных протокольных накладок. В Брюсселе признают, что "софагейт" сильно повредил облику Евросоюза в мире и обнажил разногласия между высшим органам исполнительной власти Еврокомиссией и Евросоветом, который представляет государства-члены ЕС.

Еврокомиссар, отвечающий за межведомственные отношения, выразил уверенность, что Мишелю и фон дер Ляйен удастся оставить инцидент с диваном в прошлом:

«Я уверен, что оба лидера хотят сосредоточиться на будущем, на предстоящей работе, и сделают всё, чтобы Европа была хорошо представлена на мировой арене, - сказал Марош Шефчович. - Наши общие интересы должны быть защищены везде, где это необходимо».

Тем не менее, многие евродепутаты заключили, что иерархия в структурах власти ЕС выстроена не совсем правильно. Все их лидеры, включая парламентского спикера, называют себя президентами и считают себя первыми лицами.