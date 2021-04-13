Заморозки уничтожили урожай на престижных виноградниках

Французские виноделы оценивают масштабы ущерба от аномальных ночных заморозков, державшихся в течении прошлой недели. Правительство Франции назвало сложившуюся ситуацию "сельскохозяйственной катастрофой".

В департаменте Рона многие виноградники престижных аппелласьонов Condrieu и Côte-Rôtie потеряли более 80% будущего урожая. Таких низких апрельских температур в регионе не было с 1938 года.

"Думаю, что мы сможем спасти 20% нашего производства на наименее пострадавших участках, но есть плантации, на которых 100% завязей погибли в ночь на 8 апреля", — говорит винодел Микаэль Герен.

Виноградари были попросту не готовы к такой природной аномалии, хотя потепление климата в последние годы уже заставило их проводить обрезку лозы позднее, чтобы задержать появление почек.

"Когда я приехал на свой участок в четверг утром, я сразу понял, что ущерб будет значительным, почки еще были зелеными, потому что заледенели, но с первыми лучи солнца возник эффект увеличительного стекла, это значит, что почки просто сгорели", — рассказывает винодел Давид Дюкло.

Правительство Франции объявило режим чрезвычайной ситуации в сельском хозяйстве и обещает предоставить финансовую помощь.

Винодел Кристоф Пишон возглавляет ассоциацию Condrieu AOC: "Мы пытаемся преодолеть кризис, вызванный пандемией, рынок сбыта Condrieu очень консервативный, в основном зависит от ресторанного бизнеса, и сегодня ситуация с этим очень сложная".

Национальная ассоциация виноделов Франции предупредила, что потеря урожая приведет к сокращению производства в этом году и повышению стоимости продукции.