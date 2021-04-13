Биткойн ставит новый рекорд

Стоимость биткойна, наиболее популярной криптовалюты, достигла в среду нового рекордного значения, превысив 62 тысячи долларов. По мнению экспертов, такому росту во многом способствовало намеченное на четверг начало торгов акциями криптобиржи Coinbase на NASDAQ. Помимо этого, отмечается, что биткойн всё чаще теперь используется в качестве инструмента инвестиций или платёжного средства. Другая популярная криптовалюта, Ethereum, также достигла рекордной отметки, перевалив за 2200 долларов.

При этом общая капитализация рынка криптовалют, по данным рыночных трекеров, достигла в начале апреля пикового значения в два триллиона долларов.

Отметку в 60 тысяч долларов биткойн преодолел в начале марта, после того, как компания Tesla объявила о покупке криптовалюты на 1,5 миллиарда долларов и о намерении принимать её в скором времени в качестве оплаты своих товаров.