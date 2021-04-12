В школу с тестом на коронавирус

В Греции после пятимесячного перерыва возобновили работу лицеи. До занятий каждый старшеклассник и учитель должны были самостоятельно сделать себе экспресс-тест на коронавирус, которые бесплатно раздавались им в аптеках. Результаты тестов заявляются на специальном интернет-портале.

"Во время занятий онлайн мы получили какие-то знания, но не так много, как если бы учились в школе".

"Мне кажется лицемерием открывать школы, когда число случаев заражения в день достигает пяти тысяч, ведь школы закрыли, когда ежедневный показатель составляя 500. Единственная новая мера — самостоятельно делать тесты дома, но мы даже не знаем, правильно ли мы их делаем , потому что мы не специалисты. Мы не хотим, чтобы школы закрывали ради нашей безопасности, нужны соответствующие меры, чтобы мы могли ходить в школу без риска для здоровья".

На специальном сайте задекларированы уже более 600 положительных результатов теста на коронавирус, это менее 1% от общего числа.

Учителя говорят, что готовы к соблюдению санитарного протокола: "В классах нет так много учеников, мы постараемся всех принять и наладить образовательный процесс, используя все имеющиеся у нас ресурсы".

Для старшеклассников наступил важный период , так как скоро они будут сдавать вступительные экзамены в университете.

"За несколько месяцев до экзаменов ученики трех старших классов в возрасте от 16 до 18 лет возвращаются на занятия. Два раза в неделю они должны предоставить результаты теста на коронавирус, чтобы попасть в здание школы, но многие родители переживают, что скоро начнется третья волна заражений", — передает корреспондент Euronews Янис Карагеоргас.

Между тем власти Греции заявляют, что самотестирование себя успешно продемонстрировало. Правительство вводит такое же требование для работы в сфере розничную торговлю и транспортировки.

9 апреля в аптеки уже направлены 700 тысяч бесплатных комплектов для самотестирования из 2 млн, которые поступили в страну. До 18 апреля Греция получит еще 7 млн комплектов.