Брюссель опозорен и расколот "софагейтом"

В Брюсселе грозит вспыхнуть внутриполитический и межинституциональный кризис как следствие дипломатического инцидента на прошлой недели в Анкаре. Реджеп Тайип Эрдоган приветствовал вначале Шарля Мишеля, и только затем Урсулу фон дер Ляйен. По протоколу председатели Евросовета и Еврокомиссии имеют одинаковый статус. Во вторник они должны дать в Европарламенте подробные объяснения о том, что именно произошло во время злополучной встречи с президентом Турции. Все трое считаются первыми лицами.

Несомненно, это крупная дипломатическая победа Эрдогана, хотя я не думаю, что он поступил на 100% преднамеренно, - сказал парижский профессор права Альберто Алеманно. - Но это стало проявлением игры за власть между Еврокомиссией и Евросоветом. Это также показало некоторую слабость Евросоюз в международном плане. В каком-то смысле это была ещё одна ловушка. Евросоюзу снова нанесён ущерб, всего через несколько недель после катастрофической поездки главного дипломата Жозепа Борреля в Москву. Союз опять показал, что он не готов использовать суверенную автономию, на которую он продолжает претендовать и которую пытается сформировать".

Во дворце фон дер Ляйен стояла, когда Мишель и Эрдоган уселись в два президентских кресла. Ей пришлось довольствоваться диваном-софой.

7 тыс подписей собрала петиция с призывом к отставке Председателя Евросовета. Женские организациями обвиняют в документе Мишеля в "бездумном отношении», которое «наносит ущерб всем гражданам ЕС».